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النزاهة: ضبط مدير محطة كهرباء الموصل الغازية لتلاعبه بمادة زيت الغاز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن قيامها بضبط مدير محطة كهرباء الموصل الغازية؛ لوجود “نقص كبير” في كميات مادة زيت الغاز (الگازويل) في المحطة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن “ملاكاتها من مديرية تحقيق نينوى، قامت بضبط المتهم مدير محطة كهرباء الموصل الغازية؛ لوجود نقصٍ بكمية زيت الغاز في المحطة بلغ (500,000) ألف لتر، فضلا عن امتناع المتهم عن تنفيذ القرار التمييزي الصادر عن محكمة جنايات نينوى بخصوص تزويد مديرية تحقيق نينوى بأوليات وأسعار مادة زيت الغاز (الگازويل)”.

وأضافت الدائرة، أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي تمت بناء على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضها رفقة المتهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه، استنادا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

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