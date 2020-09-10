بالفيديو.. رونالدو يسجل هدفه الـ100 لمنتخب البرتغال بطريقة مذهلة

تمكن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، من تسجيل هدفه رقم 100، عندما افتتح التسجيل اليوم الثلاثاء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فريندز أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعة الثالثة من المستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل رونالدو هدفه التاريخي بطريقة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول للمباراة.

وأصبح رونالدو ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني علي دائي، الذي سجل 109 أهداف لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

A.A