برلماني: عمليات شراء البطاقات الانتخابية قد بدأت

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الشمري، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات المقبلة ستكون مزورة بما أنها تعتمد على نظام التصويت الالكتروني ولم تعتمد على نظام التصويت البايومتري.

وأشار الشمري ، إلى أن «بعض الأحزاب والجهات المتنفذة قد بدأت منذ الآن بشراء البطاقات الانتخابية من المواطنين بهدف استخدامها لتزوير عملية الانتخابات».

كاظم الشمري

لافتاً إلى أن «الانتخابات لكي تكون نزيهة تحتاج إلى تعديل قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات خصوصاً أنه قد تم التصويت عليهما في أوضاع حرجة، وقد مررا على عجالة ودون دراسة وافية بسبب ضغط المظاهرات في حينها».