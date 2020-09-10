بوتيرة عالية من الاصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان (9 ايلول 2020)، إنه تم تسجيل 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع: بغداد الكرخ 642، وبغداد الرصافة 453، والبصرة 399، وواسط 292، وذي قار 271، وكربلاء 248، ودهوك 211، والديوانية 203، وبغداد مدينة الطب 197، وأربيل 193، والمصنى 174، وميسان 170، ونينوى 152، والسليمانية 141، وديالى 132، وكركوك 115، والنجف 101، وبابل 97، والانبار 34، وصلاح الدين 18.

أما حالات الشفاء الجديدة من الوباء، فقد بلغت 3669 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 75، موزعة على: البصرة 9، والسليمانية 8، ودهوك 7، وكركوك 7، وبغداد الكرخ 5، وواسط 5، وذي قار 5، وبغداد الرصافة 4، وأربيل 4، والديوانية 4، ونينوى 4، ومدينة الطب 3، وكربلاء 3، وميسان 2، والنجف 1، وديالى 1، وبابل 1، والمثنى 1، وصلاح الدين 1.

وبهذا يبلغ عدد الإصابات الكلي بالفيروس 273821 حالة، وعدد حالات الشفاء الكلي 209993 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 7732.