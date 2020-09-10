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حاتم الطائي

حاتم الطائي

احمد كاظم

حاتم طائي العراق يتصرف و كأنه منظمة دولية إنسانية لمساعدة المنكوبين خارج العراق برا و بحرا و جوا.

حاتم طائي العراق لا يدرك ان (ذوي القربي) و المتقاعدين و الفقراء و المساكين أولى من الاخرين بالعطاء الحاتمي خاصة عندما يكون العطاء من مالهم المنهوب و ليس من ماله.

غالبية العراقيين يعيشون في فقر و مذلة خاصة بعد وباء كورونا لان الوباء أوقف العمل و البيع و الشراء و حتى التسوّل بينما حاتم طائي العراق الذي يسعى للبقاء في الحكم يهدر المال العام على (الرايح و الجاي).

دول الخليج على رأسها السعودية لم ترسل حفنة مساعدات الى لبنان و الى السودان مع انها فاحشة الثراء و لكن حاتم طائي العراق يرسل من المال العام و ليس من جيبه الى المريخ.

ملاحظة: حاتم طائي العراق لا يستجيب لشكوى المتقاعدين الفقراء عن تبديل الكي كارد بالماستر كارد بالرغم من معاناتهم امام الاعلام واقفين بحشود لان رواتبهم لم تصرف بسبب حرامية المصارف و هيئة التقاعد.

ملاحظة: مساعدة الاخرين عند الحاجة عمل انساني و لكن ليس عندما يكون العراقيون اشد فقرا لان ذلك (نفاق ما بعده من نفاق) و غير مقبول لانه خارج عن الدين و القانون و الانسانية.

يا حاتم الطائي: انتم عبيد للأجانب و لكنكم على أبناء جلدتكم اسود.

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