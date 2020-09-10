عبر نفق يقود لخارج اسواره .. احباط عملية فرار دواعش من سجن الصناعة بالحسكة

فيما تواصل القوات الأمنية فرض طوق مشدد في محيط سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ومشاهدة تحليق مروحيات في سماء منطقة السجن ، كشف مصدر كوردي سوري مطلع ، اليوم الأربعاء ، أن القوى الأمنية التابعة للإدارة الذاتية المشرفة على السجن ، أحبطت عملية فرار جماعية كبيرة لمعتقلي تنظيم داعش بعد الكشف عن نفق يبدأ من داخل السجن إلى خارجه.

المصدر قال ، إن ” القوى الأمنية كشفت عملية فرار جماعية كبيرة لمعتقلي تنظيم داعش بعد الكشف عن نفق يبدأ من داخل السجن إلى خارجه، وعلى أثر ذلك قاموا( معتقلي داعش) بتنظيم اعتصام داخل السجن”.

مضيفاً ، أن ” عناصر التنظيم كانوا قد حفروا من تحت السجن نفقا كبيرا يؤدي إلى خارج السجن لكن عملية الفرار فشلت، ولم يتمكن عناصر التنظيم من الخروج من السجن ، وعلى أثر ذلك قاموا باعتصام داخل السجن”.

مشيراً ، إلى أن ” قوى الأمن الداخلي قامت بتطويق السجن كاملا وإغلاق الشوارع المؤدية إليه” ، لافتاً الى وصول تعزيزات امنية إضافية للمنطقة بالتزامن مع تحليق مروحيات في سماءها.