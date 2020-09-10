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قرار حكومي عراقي بشأن فيضانات السودان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يأمر بفتح جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات عاجلة الى السودان

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أمر رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، نسانية عاجلة الى المنكوبين والمتضررين من  السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام.

وستنطلق اليوم طائرة شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات.

كما أمر السيد الكاظمي ببدء تحميل عشرة آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني الشقيق.

ويأتي توجيه رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، في إطار حرص العراق حكومة وشعبا على تعزيز أواصر الأخوة مع الأشقاء، والوقوف مع دولة السودان التي تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء الفيضانات.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
9-أيلول-2020

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