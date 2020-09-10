قريباً .. افتتاح قنصلية جمهورية أرمينيا في أربيل

من المقرر افتتاح قنصلية جمهورية أرمينيا في أربيل عاصمة إقليم كوردستان قريباً.

محافظ اربيل، فرصت صوفي، أعلن عن ذلك الأربعاء، قائلاً ان جمهورية ارمينيا ستفتتح قنصليتها في اربيل ، قريباً ، معرباً عن استعداد إدارة العاصمة لتقديم كافة التسهيلات لاستكمال تجهيزات القنصلية.

حديث محافظ العاصمة جاء عقب استقباله للسفير الارميني في العراق، هيراتيجيا بولاديان ، في أربيل ، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون في مختلف مجالات التجارة والصناعة والسياحة بين يريفان واربيل.

واكد صوفي ان هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان وجمهورية أرمينيا في كافة المجالات.

ويستضيف اقليم كوردستان اكثر من 30 قنصلية وبعثة دبلوماسية عربية واقليمية ودولية.