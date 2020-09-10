نقابتهم: إضراب الأطباء ليس عاماً .. نختلف معهم في التوقيت

أكد نقيب أطباء العراق عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أن إضراب الأطباء الذي أعلن في العراق لم يكن إضراباً عاماً، بل إضراب أعلنته مجموعة من الأطباء الشباب في بعض المستشفيات.

وقال الشمري : «إننا نختلف معهم في توقيت إعلان الإضراب لكون البلاد تمر بأوضاع صعبة للغاية بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكننا نقف معهم بكل قوة في مطالبهم الحقة التي قدموها، خصوصاً بما يتعلق بحماية الكوادر الطبية من الاعتداءات وتوفير الاحتياجات الأساسية للنهوض بالقطاع الصحي».

عبد الأمير الشمري

وأضاف «إننا سبق وأن حذرنا من خطورة استمرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء وعدم دعم القطاع الصحي بالشكل المطلوب، وندعو جميع الجهات ذات العلاقة إلى التحرك السريع لتلافي زيادة نسبة الأطباء المضربين».