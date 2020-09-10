هل تتكرر مظاهرات تشرين؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

سمعنا أن المظاهرات تتجدد في تشرين، نحن الآن في شهر سبتمبر وعلى مقربة من ذكرى تظاهرات تشرين ولم يبق سوى واحد وعشرون يوما،ثمة تساؤل هل تتجدد المظاهرات؟ وهل ستكون تظاهرات شعبية، وهل الأحزاب أو الحزب الذي تشكل من التظاهرات اذا اشترك هذا الحزب هل تكون هذه تظاهرات حزبية؟ أكرر للمرة المليون مشكلة العراق ليس مشكلة في أشخاص رؤساء الحكومات وإنما بالنظام السياسي التي تأسس عام 1921 للاسف صراع طائفي قومي متستر خلف شعارات الوحدة الوطنية، الصراع باقي مانراه مجرد هرج مرج وصراع مابين ساسة في نفق مظلم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

8.9.2020