ائتلاف النصر: ترحيل المشاكل بين بغداد واربيل تسبّب بتفاقمها.. زيارة الكاظمي تؤسس لحلها

أكدت المتحدثة باسم ائتلاف “النصر” ايات مظفر، اليوم الجمعة ، ان ترحيل المشاكل بين بغداد واربيل طيلة فترة الحكومات السابقة تسبب بتفاقمها حيث ان كل مشكلة لا تحل في وقتها فانها تكبر مع الزمن.

واوضح المظفر ، ان ” زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اقليم كوردستان مختلفة عن الزيارات السابقة وهناك تفاؤل من قبل جميع الاطراف بان هذه الزيارة ستؤسس لمرحلة حل المشاكل العالقة”، مشددة بان “الوضع الذي تمر به دول المنطقة وخصوصاً العراق فيما يتعلق بالتحديات القائمة بسبب فيروس كورونا يتطلب حسم جميع الامور العالقة للمضي قدماً وبشكل موحد للخروج من هذه الازمات باقل الخسائر “.

واردفت ” نأمل من جميع الاطراف التفاهم وحل الامور وفقاً للدستور والقانون”.

وكان الكاظمي قد وصل صباح امس الخميس ، الى أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، للاجتماع بكبار قيادات الإقليم ، لبحث القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم .

وعقد الكاظمي يوم أمس اجتماعين مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، تناول بحث العلاقات بين أربيل وبغداد وحل الملفات العالقة بين الجانبين ، وسبل محاربة الإرهاب ، والانتخابات المبكرة وموضوعات تتصل بالنازحين وغيرها ، كما زار دهوك وتفقد منفذ إبراهيم خليل الحدودي ، كما زار مخيماً للنازحين والتقى عوائل من ضحايا الانفال ، قبل ان يعود ، مساءً ، الى أربيل .

وبعد الانتهاء من اجتماعه مع رئيس إقليم كوردستان ، صباح اليوم الجمعة ، توجه الكاظمي الى السليمانية التي وصلها قبل ظهر اليوم