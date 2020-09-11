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الأمين العام للحزب الإسلامي يستقبل وفد الكتل الكوردستانية ويبحث معه التهيئة والاستعداد للانتخابات المقبلة

استقبل الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، وفد الكتل الكوردستانية برئاسة السيد نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير الحداد.

وبحث العزاوي والوفد الضيف خلال اللقاء آخر التطورات السياسية على الساحة العراقية، والاستعدادات اللازمة لإجراء وانجاح الانتخابات المقبلة.

وأكد العزاوي على ضرورة تفعيل عمل البرلمان للمرحلة المقبلة، وتحريك عجلة تشريع القوانين والتي تضررت بسبب جائحة كورونا، مضيفاً بأنه من الواجب اليوم إعادة النظر في بعض مواد قانون الانتخابات، بما يلبي طموح العراقيين ويحقق الهدف المنشود من اجراء الانتخابات في تحقيق التغيير والاصلاح.

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