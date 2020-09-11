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الحشد الشعبي: شمول اكثر من 30 قرية في” ريف خانقين” بالاطواق الامنية المتعددة

كشف الحشد الشعبي، الجمعة، عن شمول اكثر من 30 قرية زراعية في ريف خانقين ديالى بالاطواق الامنية المتعددة.
وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث ان” الحشد الشعبي بدء اعتماد ستراتيجية الاطواق الامنية المتعددة في ريف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) من اجل تعزيز هاجس الامان والاستقرار للاهالي ودرء مخاطر الارها عنهم مؤكدا شمول اكثر من 30 قرية حتى الان بها”.
واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي بدء بدفع نقاط مرابطته في العمق ونشرها على ابعاد مختلفة من اجل تامين القرى والاراضي الزراعية والبساتين من أي مخاطر ارهابية لافتا الى ان مستوى الاستقرار الامني في ريف خانقين ارتفعت بعد خطط الانتشار الاخيرة للحشد والتي اسهمت في ايقاف موجة النزوح القسري للعوائل في بعض المناطق”.
وتنتشر عدة الوية للحشد الشعبي في ريف خانقين المترامي والذي يضم عشرات القرى الزراعية الكبيرة

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