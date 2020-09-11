الزراعة تسمح بأستيراد محصولي الرقي والبطيخ

اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن السماح بأستيراد محصولي الرقي والبطيخ، فيما اشارت الى انها مازالت تمنع استيراد ٢٥ مادة زراعية لوفرتها محليا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان انه “تم السماح بأستيراد محصولي الرقي والبطيخ ومن كافة المنافذ الحدودية”، مبينا ان “ذلك جاء نتيجة قلة انتاجها محليا مما يتطلب حماية المستهلك المحلي ولمنع زيادة اسعارها”.

واضاف ان “الوزارة مازالت تمنع استيراد ٢٥ مادة زراعية لوفرتها محليا”، لافتا الى ان “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي”.