باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة ..وزارة الهجرة تعلن عن عودة 130 نازحا من مخيمات السلامية الى مناطقهم الاصلية في نينوى

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (130) نازحا في مخيمات السلامية الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى ، اكد ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير وبحضور مدير عام دائرة التخطيط السيد علي شعلان موحان ومدير مكتب الوزيرة د .دريد جميل ، مبينا في كلمة له خلال حفل توديع العائدين وسط مخيمات السلامية انه ” بتوجيه ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو وبالتعاون والتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) والجهات الامنية وفرع الوزارة في محافظة نينوى تمت اعادة النازحين من مخيمات جنوب شرق نينوى الى مناطقهم الاصلية في الموصل ” ، لافتا الى ان الوزارة مستمرة بتنفيذ البرامج الحكومية من خلال تشجيع النازحين على العودة الى مناطق سكناهم “.

واوضح جهاكير ” ان العائدين منهم 51 عائدا الى مناطق سكناهم الاصلية في قضاء تلعفر ، الى جانب 89 عائدا الى ديارهم الاصلية في منطقة المحلبية “.

واضاف ” ان البرنامج الحكومي يؤكد ضرورة غلق ملف النزوح بصورة كاملة ، مما يجعلنا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي واعادة العوائل النازحة الى مناطقها الاصلية باسرع وقت ممكن ” ، مشيرا إلى ” أن هناك الكثير من العوائل بصدد العودة إلى مناطقهم في نينوى خلال الأيام المقبلة ” .