تركيا ترفض قرارات الجامعة العربية المتضمنة سحب قواتها من العراق وسوريا وليبيا

رفضت تركيا، الخميس، القرارات الصادرة عن الجامعة العربية، والتي أدانت التدخلات التركية في الدول العربية، وطالبت أنقرة بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها “نرفض القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد بلدنا”، مبينا “اننا لا نأخذ قرارات الجامعة العربية ضد تركيا على محمل الجد”.

ودعت الوزارة “الجامعة العربية إلى لعب دور إيجابي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بدلا من التصرف بتوجيه بعض أعضائها المعادية لبلدنا”.

وأكدت أن “تركيا ستواصل بعزم موقفها البناء لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة على الرغم من الجهود المناهضة لتلك الدول الداعمة للإرهابيين في سوريا والعراق والمساندة للانقلابيين في ليبيا”.

وكانت جامعة الدول العربية، أدانت أمس الأربعاء، التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبة أنقرة بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.

جاء ذلك خلال البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول “للجنة العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية”.

وأضاف البيان أن “اللجنة أدانت كافة أشكال التدخل التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وجمهورية سوريا العربية، ودولة ليبيا، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.