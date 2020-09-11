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تركيا تقرر منح العراقيين التأشيرة من الموصل

أعلنت تركيا، عن موافقتها على منح تأشيرات الدخول إلى العراقيين من مدينة مركز نينوى.

جاء ذلك في بيان صادر عن سفارة تركيا في بغداد، حيث تم إخطار طلب التأشيرة من جديد في الموصل.

وبحسب البيان فإنه “يمكن بسهولة للمواطنين العراقيين الذين يرغبون في السفر إلى تركيا، التقدم للحصول على تأشيرة”، مشيراً إلى أن “الشركات الخاصة المرخصة ستبدأ في قبول طلبات التأشيرة في الموصل اعتباراً من 13 من شهر أيلول الجاري”.

يشار إلى أن سلطة الطيران المدني العراقي أعلنت مؤخراً، أن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية الأول من تشرين الأول المقبل، موضحة أن عودة العراقيين من تركيا إلى العراق ستجري عن طريق القنوات الدبلوماسية.

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