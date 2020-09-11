قبل منتصف ايلول.. دولة أخرى قد تنضم إلى اتفاق الإمارات وإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن دولة أخرى قد تنضم قريباً إلى اتفاق الإمارات وإسرائيل، قبل مراسم التوقيع منتصف ايلول / سبتمبر الجاري.

وتابع ترامب في مؤتمر صحفي أقامه في البيت الأبيض: “قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق قد تنضم دولة أخرى للاتفاق بين إسرائيل والإمارات”.

ومن المقرر أن يستضيف ترامب مراسم توقيع الاتفاق يوم 15 سبتمبر/أيلول، والتي ستشمل وفدين من إسرائيل والإمارات.

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قد أوضحت أن الجانب الأمريكي ومعه الإسرائيلي يريد توقيع اتفاق السلام مع الإمارات بالتزامن مع الاحتفال بأعياد رأس السنة العبرية، والتي توافق الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف ترامب في بيان أن “ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والآمن”.

وأوضح أنه “بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط”.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر “تويتر”: “في اتصالي الهاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية”.