نائب كردي يدعو الكاظمي إلى حسم ثلاثة ملفات “مهمة” خلال زيارته لأربيل

أكد النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الخميس، على ضرورة أن يحسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ثلاث ملفات وصفها بـ”المهمة”، خلال زيارته التي يجريها إلى أربيل.

وقال شمس الدين في بيان إن “الكاظمي بزيارته إلى أربيل يجب أن يحسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية، والإصرار على دخول الرقابة المالية الاتحادية إلى الاقليم لتدقيق أعداد الموظفين والإيرادات الأخرى”.

وأضاف، أن “هذه الزيارة تأتي بعد المطالبات المستمرة من قبل النواب الكرد المعارضين لسياسة الإقليم في مجلس النواب، لأهمية ذلك في التحرك على الفساد المستشري هناك، واتخاذ إجراءات شبيه بالتي تتخذ في السلطة الاتحادية ضد المفسدين”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل، صباح اليوم الخميس، إلى أربيل لبحث عدد من الملفات من المسؤولين الكرد.