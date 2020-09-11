نائب: مكافحة الفساد المنظم الذي تديره مافيات يحتاج الى عدة اجراءات

اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الخميس، ان مكافحة الفساد المنظم الذي تديره مافيات بحاجة الى توفر الارادة وتهيئة الظروف المناسبة امنيا وعسكريا وماليا والارضية المناسبة.

وقال الصفار ان “مكافحة الفساد بحال كانت خطواتها مؤثرة ينبغي في بداياتها التركيز على الفساد المالي، وبامكان الحكومة بحال امتلكت الجراة والشجاعة والرغبة في السيطرة على الفساد بالقطاع النفطي والمنافذ الحدودية ودوائر الضريبة وجميعها تشكل المصادر الرئيسية في توفير الموارد العامة لخزينة الدولة”، مبينا ان “القطاع النفطي تمثل وارداته مايقرب من 93% من حجم الواردات الكلية والفساد الموجود في هذا القطاع كبير جدا”.

واضاف الصفار ان “الكاظمي بحال النجاح بتحقيق خطوة متقدمة في مكافحة الفساد المالي، فحينها يمتلك الارضية المناسبة للانتقال الى مكافحة باقي انواع الفساد”، لافتا الى ان “حل المشاكل لايمكن تحقيقه بزيادة الهياكل الادارية واللجان والمجالس كونها تزيد التكاليف على الدولة ونحن بحاجة الى دراسة الحالات الموجودة ومنبع الفساد اين، وعلينا الاعتراف بأن الصغار لا يمكنهم ممارسة الفساد ما لم يكن هنالك رؤوس كبار خلفهم”.

وتابع ان “توفر الارادة وتهيئة الظروف المناسبة امنيا وعسكريا وماليا والارضية المناسبة للتحرك باتجاه مكافحة الفساد المنظم الذي تديره مافيات ربما لديها اذرع في الخارج ايضا وليست في الداخل فقط”.