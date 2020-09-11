نائب يطالب الحكومة العراقية بصرف مبالغ مالية للمواطنين

طالب عضو مجلس النواب العراقي، منصور البعيجي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالايعاز الى الجهات المختصة بصرف مبالغ مالية لابناء الشعب العراقي لعدم تسليمهم مفردات البطاقة التموينة لعد اشهر وبجميع محافظات العراق .

واشار البعيجي في بيان : “تعتبر البطاقة التموينية ركيزة اساسية في حياة المواطن العراقي وان عدم تسليم مفردات البطاقة التموينة هو ظلم واجحاف بحق الشعب العراقي وامر لايمكن السكوت عليه نهائيا” .

واضاف، “ان عدم تسليم مفردات البطاقة التموينية هو باب من ابواب الفساد لذلك نطالب مجلس النواب والوزراء باتخاذ خطوات سريعة وجادة للوقوف على اسباب تاخر صرف مفردات البطاقة التموينية وعدم تسليمها لعد شهور” .

مردفاً، “يجب الوقوف على الجهة المقصرة بتاخير صرف مفردات البطاقة التموينية كونها حق من حقوق ابناء الشعب العراقي ولايمكن تاخيره نهائيا ولأي سبب كا،ن لذلك على الحكومة التحرك سريعا وصرف مبالغ مالية لابناء الشعب جراء عدم تسليمهم مفردات البطاقة التموينة وهو حق وليس منة من احد” .