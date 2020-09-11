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نقابة الأطباء: الاعتماد على Rapit test بشكل مطلق خطأ كبير

نقابة الأطباء: الاعتماد على Rapit test بشكل مطلق خطأ كبير

بغداد: هدى العزاوي
حذرت نقابة الأطباء العراقيين من اعتماد (Rapit  test) في الكشف عن مصابي كورونا من قبل المؤسسات الحكومية لعدم دقته في التشخيص، وما سيحدث من تبعات سلبية إذا ما ظهرت نتيجة الفحص مخالفة للحالة.
نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير محسن، أوضح لـ”الصباح”، أنَّ الكاشف السريع (Rapit test) لا يمكن الاعتماد عليه بشكلٍ مطلق، لكون نسبة الخطأ بنتائجه كبيرة جداً، والدليل على ذلك ما حدث في مصر عندما استخدمته مع المسافرين في المطارات وظهرت إصابات بينهم لاحقاً، مؤكداً أنَّ الاعتماد على هذا الفحص سيشكل خطراً كبيراً، فضلاً عن التبعات السلبية.
بدوره، أكد مدير عام الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي أنَّ وزارة الصحة والبيئة لم توجه المؤسسات الحكومية باستخدام (Rapit test) أو الاعتماد عليه في التشخيص، وهذا الاختبار يستخدم للمسوحات فقط والتحري عن الأجسام المضادة في الدم.
ولفت الى أنَّ المستشفيات تلجأ لاستخدام (Rapit test) بسبب الزخم الكبير، إلا أنه لا يتم الاعتماد عليه عند ظهور أعراض الإصابة، لذا يستخدم فحص (PCR) بأخذ مسحة من قبل المراكز الحكوميَّة وحتى العيادات الشعبيَّة التي تقوم بإرساله لاحقاً الى مختبرات خاصة لإظهار النتيجة الحقيقيَّة.
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