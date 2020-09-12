الامن والدفاع النيابية: الحشد الشعبي يقتل قناص داعش في حمرين بديالى

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، بان قوة من الحشد الشعبي قتلت قناص داعش الارهابي في حمرين شمال شرق ديالى.

وقال العزاوي في حديث ،ان” قوة قتالية من الفوج الرابع للواء نداء ديالى في الحشد الشعي نجحت من قتل ارهاي خطير وهو قناص داعش في اشتباكات جرت في حمرين قرب ناحية العظيم(75كم شمال بعقوبة)”.

واضاف العزاوي،ان” القوة دعمت قوات الجيش في معركة مع داعش الارهابي وتوغلت في العمق لتضبط مضافة للتنظيم وتدمرها مؤكدا ان العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

وكان تنظيم داعش تعرض الى خسائر بشرية كبيرة في الاشهر الماضية بسبب العمليات النوعية للحشد الشعبي. انتهى 25ف