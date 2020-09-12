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الخير والبركة فرع المحمودية تشارك عمليات بغداد تحضيرات الزيارة الاربعينية 

بدعوة كريمة من هيئة المواكب الحسينية شارك فرع جمعية الخير والبركة الثقافية في قضاء المحمودية في الاجتماع التحضيري الذي عقدته عمليات بغداد للتنسيق في التحضيرات الجارية للزيارة الاربعينية.
ومثل الجمعية في الاجتماع الشيخ جاسم السعدي مسؤول فرع المحمودية وطرح رؤيته حول ضرورة التنسيق بين المواكب الحسينية والزوار ومراعاة الإجراءات الوقائية في المواكب الحسينية وضرورة التباعد الاجتماعي بين الزوار والتنسيق مع قطعات عمليات بغداد من قبل المواكب الحسينية وبالذات في قضاء المحمودية لما يمثله من ثقل للسائرين على الاقدام في الطريق الى قبلة الاحرار في كربلاء المقدسة طيلة ايام الزيارة الاربعينية.
يذكر ان فرع جمعية الخير والبركة الثقافية افتتح في مدينة المحمودية قبل عامين ، وبدأ بمزاولة نشاطاته سريعا وسط تفاعل ايجابي من المسؤولين واهالي القضاء والمناطق المجاورة.
المكتب الاعلامي
١١ / ٩ / ٢٠٢٠
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