الديمقراطي والوطني الكوردستانيين يبحثان الانتخابات المبكرة والدوائر المتعددة

اجتمعت مؤسسات الانتخابات في الحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، اليوم السبت، لمناقشة الانتخابات المبكرة في العراق، وتعديل قانون الانتخابات الذي شرّعه البرلمان العراقي.

وترأس وفد الديمقراطي الكوردستاني مسؤول مؤسسة الانتخابات بالحزب خسرو گوران. وعقب الاجتماع عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

گوران قال خلال المؤتمر، إن «قانون الانتخابات الحالي غير واضح لغاية الآن رغم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، لكن توجد فيه مادة وهي المادة 15 الفقرة السادسة التي تجعل من المحافظات دوائر انتخابية متعددة».

وأوضح أن وفداً من الديمقراطي الكوردستاني زار بغداد لكي يطلع على ما يدور بفكر الجهات السياسية حول هذه الفقرة.

وأضاف «المهم بالنسبة لنا أن يكون للأطراف الكوردستانية موقف موحد إزاء أي قانون يتم طرحه في مجلس النواب، وله علاقة بمستقبل إقليم كوردستان والمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور».

وأرددف بالقول، إن «ما نسعى إليه جاهدين هو ألّا نخسر كوردستانية تلك المناطق (المتنازع عليها)، وأن نعزز من قوة ومكانة الكورد في مجلس النواب، ونبذل قصارى جهدنا بأن تتعامل الأطراف الكوردستانية بتوجه واحد حيال قانون الانتخابات، وأن نعمل بكافة السبل من أجل زيادة عدد مقاعدنا في المجلس».