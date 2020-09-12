القبانجي يدعو لفتح المدارس وإعادة دوام الموظفين بنسبة 100%

دعا إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي ، إلى فتح المدارس ورفع نسبة الدوام الوظيفي إلى 100%، مشترطاً في ذلك “مراعاة الوقاية الصحية”، فيما طالب الحكومة المحلية بفتح الطرق في ساحة الصدرين “المقطّعة منذ عدة شهور بخيام المعتصمين”.

وقال القبانجي في بيان إنه يدعو إلى “رفع نسبة الدوام في الدوائر الحكومية الى 100%”، معتبراً أن “لا مشكلة في ذلك مع مراعاة الوقاية الصحية لتخفيف الزحام وانجاز معاملات المواطنين”.

وفي السياق ذاته، حثَّ القبانجي على “فتح المدارس ومنها الابتدائية بالخصوص”، موضحا ان “المختصين يقولون ان الاطفال ليس عليهم مشكلة صحية”.

وأضاف “أيها السادة في وزارة التربية ندعوكم لفتح المدارس كما المدارس الاهلية، واللجان الصحية تضع الضوابط الكافية”.

من جانب آخر، قال القبانجي إن “مناشدات من اهالي النجف لفتح الطرق في ساحة الصدرين المقطّعة منذ عدة شهور بخيام المعتصمين”، مستدركاً: “نرفع هذه الدعوة للحكومة المدنية في النجف الاشرف وندعو الى ترتيب خيام المتظاهرين بالنحو الذي لا يقطع شوارع المدينة ويسبب مشكلة مرورية، وندعو في الوقت ذاته الشباب المتظاهرين الى التضامن مع الادارة المدنية لحل هذه المشكلة”.