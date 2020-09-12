القبض على متهم اقدم على قتل مواطن في نينوى

اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، الجمعة، عن القاء القبض على قاتل بعد اقل من 24 ساعة على ارتكاب جريمته غربي الموصل.

وقالت القيادة في بيان إن “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبتوجيه من قائد شرطة نينوى تم تشكيل فريق عمل وبالتعاون مع دائرة الطب العدلي وقاضي التحقيق المختص يتمكن وخلال اقل من ٢٤ ساعة من كشف جريمة قتل المجنى عليه الشاب ( م ي م ي ) والذي تم العثور على جثته في احد الدور المتروكة داخل قضاء تلعفر”.

وتابع، “بعد اجراء الكشف على محل الحادث ونقل الجثة الى الطب العدلي وجمع الادلة وكل ما له مساس بالجريمة والاستفادة من كامرات المراقبة تم القبض على المجرم القاتل ( ع ع ي م ) والذي اعترف بعد مجابهته بالادلة بارتكابه جريمة القتل بواسطة آلة حادة ( سكين ) حيث طلب من المجنى عليه ممارسة أمور غير اخلاقية وبسبب امتناعه حصلت مشاجرة بينهما ادت الى قتله، وقد تم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة ٤٠٦ / ١ / أ ق ع”، مؤكدة انه “تم القبض عليه في داره بقضاء تلعفر غربي مدينة الموصل”.