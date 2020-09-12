الوطنية والديمقراطي الكردستاني يبحثان تنسيق المواقف ويؤكدان ضرورة اعتماد التصويت البايومتري

استقبل رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة النائب خسرو گوران.

وقد بحث اللقاء اهمية تنسيق المواقف داخل مجلس النواب خصوصاً فيما يتعلق بالموقف من قانون الانتخابات بشكله الحالي والتأكيد على ضرورة تعديله ليكون ضماناً للتمثيل العادل والمنصف وبما يدعم استقلالية الانتخابات المقبلة بالاضافة الى النقاش بشكل مفصل حول مسألة الدوائر الانتخابية.

كما جرى التاكيد على ضرورة اعتماد التصويت البايومتري كشرط اساس لتجاوز المخالفات التي شهدتها الانتخابات السابقة والوقوف بوجه اي محاولة لتزوير ارادة الناخب العراقي.

وقد اكد السيد كاظم الشمري خلال اللقاء ان زعيم الائتلاف الدكتور اياد علاوي اجرى اتصاليا هاتفيا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني ناقشا خلاله هذه الملفات وجملة قضايا تتعلق بتطورات الاوضاع على الساحة المحلية، حيث جرى الاتفاق على عقد لقاء قريب بهذا الصدد.

حضر اللقاء عن ائتلاف الوطنية النائب حسن شويرد والدكتورة ليلى عبد اللطيف بالاضافة الى السادة محمد خورشيد وحاتم الحصونة والسيدة وسن الجنابي، فيما حضره عن الوفد الضيف السادة ريبوار هادي وسربست مصطفى وهاوار چوماني وهشام عبد الكريم.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

11 ايلول 2020