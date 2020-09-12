برشلونة يستغل فيدال للتفاوض على صفقة دفاعية من إنتر ميلان.. والأخير يرد

يقترب التشيلي أرتورو فيدال من مغادرة برشلونة والانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، في السوق الصيفي الحالي.

ويتبقى لفيدال عامًا في عقده مع البارسا، لكن يسعى النادي لفسخ عقده بالتراضِ، بعد خروجه من حسابات رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وتشير صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن برشلونة استعلم عن إمكانية التعاقد مع ستيفان دي فري، من إنتر ميلان، خلال المفاوضات بين الناديين بشأن فيدال.

وأفاد التقرير أن كومان يرى في دي فري صفقة جيدة لتعزيز الفريق، واستغل برشلونة فترة التفاوض مع الإنتر وسأل عن دي فري.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة عرض على الإنتر فيدال بالإضافة إلى مبلغ مالي لضم دي فري لكن النيراتزوري رفض ذلك فورًا.