Posted on by

برشلونة يستغل فيدال للتفاوض على صفقة دفاعية من إنتر ميلان.. والأخير يرد

يقترب التشيلي أرتورو فيدال من مغادرة برشلونة والانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، في السوق الصيفي الحالي.

ويتبقى لفيدال عامًا في عقده مع البارسا، لكن يسعى النادي لفسخ عقده بالتراضِ، بعد خروجه من حسابات رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وتشير صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن برشلونة استعلم عن إمكانية التعاقد مع ستيفان دي فري، من إنتر ميلان، خلال المفاوضات بين الناديين بشأن فيدال.

وأفاد التقرير أن كومان يرى في دي فري صفقة جيدة لتعزيز الفريق، واستغل برشلونة فترة التفاوض مع الإنتر وسأل عن دي فري.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة عرض على الإنتر فيدال بالإضافة إلى مبلغ مالي لضم دي فري لكن النيراتزوري رفض ذلك فورًا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close