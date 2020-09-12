بعد الامارات .. البحرين ثاني دولة خليجية تطبع مع إسرائيل برعاية ترامب

بعد الإمارات ، وقعت البحرين اتفاق سلام تاريخيا مع إسرائيل، أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة اليوم الجمعة.

ونشر ترامب بيانا مشتركا عبر حسابه على تويتر، صدر عن الولايات المتحدة، والبحرين، وإسرائيل، جاء في مقدمته أن” الرئيس دونالد ترامب، وفخامة الملك حمد بن عيسى بن آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تحدثوا اليوم ووافقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين”.

وتابع البيان “إنه إنجاز تاريخي لدفع السلام في الشرق الأوسط”، مضيفاً إن ” فتح الحوار المباشر والعلاقات بين مجتمعين فعالين، واقتصادين متقدمين سيجعل التحول الإيجابي في الشرق الأوسط مستمرا، ويزيد من الاستقرار ،والأمن، والرخاء في المنطقة”.

مردفاً ” وتعرب الولايات المتحدة عن امتنانها لمملكة البحرين لاستضافتها ورشة السلام من أجل الرخاء في المنامة في 25 يونيو/حزيران 2019، وذلك لدفع أسباب السلام قدما، والكرامة، والرخاء الاقتصادي للشعب الفلسطيني”، وفق البيان.

مستدركاً ” وستستمر الأطراف في جهودها في ما يخص هذا الشأن، وذلك من أجل الوصول لحل شامل ودائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وذلك لتمكين الفلسطينيين من إدراك إمكانياتهم كاملة”، حسب ما جاء في البيان ذاته.

وعبر ملك البحرين حمد آل خليفة ورئيس الوزراء نتانياهو عن تقديرهما العميق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، “لجهوده في تحقيق السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، والطرق البرغماتية والفريدة التي اتخذها لجمع شعوب المنطقة معا”.

وأثنت الأطراف الثلاثة على الإمارات وولي العهد محمد بن زايد، “لجهوده القيادية” في عقد اتفاق مماثل مع إسرائيل.

وقبلت البحرين دعوة الرئيس ترامب لحضور حفل التوقيع التاريخي مع كل من إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر/أيلول 2020 في البيت الأبيض، حيث سيحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، وسيوقعان اتفاق تاريخي للسلام.