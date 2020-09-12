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تحمل 12 طناً من المواد الطبية.. انطلاق طائرة مساعدات عراقية إلى السودان

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، انطلاق طائرة تحمل 12 طناً من المواد الطبية، إلى السودان.

وقالت الأمانة في بيان “انطلقت من بغداد، أول طائرة تنقل المساعدات الطبية إلى الشعب السوداني الشقيق، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة”.

وأضافت، “ونقلت الشحنة التي رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء و وزارة الخارجية، طائرة القوة الجوية العراقية (c130)عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن (12) طناً من المواد الطبية”، مبينةً أن “الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعاً، لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه”.

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