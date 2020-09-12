تعرف على متوسط عمر العراقي بين الدول

احتل العراق المرتبة 130 عالميا بمتوسط عمر المواطن فيه والمرتبة 15 عربيا حسب موقع World Population Review الذي يعني بالسكان.

وقال الموقع في جدول له ان “العراق جاء بالمرتبة 130 عالميا بمتوسط عمر المواطن من اصل 191 دولة مدرجة بالجدول و15 عربيا حيث بينت ان متوسط عمر المواطن العراقي يبلغ 71.08 سنة”، مبينا ان “متوسط العمر لدى النساء في العراق يبلغ 73.21 سنة، فيما يبلغ متوسط العمر لدى الرجال في العراق 68.96 سنة”.

واضاف ان “اطول متوسط للعمر في العالم كان من نصيب دولة مواطني دولة هونغ كونغ وبمتوسط يبلغ 85.29 تليها اليابان وبمتوسط يبلغ 8503، تليها بالمرتبة الثالثة مكاو وبمتوسط يبلغ 84.68 سنة”، مشيرة الى ان “اول الدول العربية باطول متوسط للعمر جاءت قطر بالمرتبة الاولى وبمتوسط عمر يبلغ 80.73 سنة تليها لبنان وبمتوسط عمر يبلغ 79.27 سنة ومن ثم ثالثا عمان وبمتوسط عمر يبلغ 78.58 سنة”.

واشارت الى ان معدل متوسط اعمار السكان في العالم يبلغ 73.2 سنة، وان متوسط اعمار النساء في العالم يبلغ 75.6 سنة وان معدل اعمار الرجال في العالم يبلغ 70.8 سنة.