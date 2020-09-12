بسم الله الرحمن الرحيم

خراب العراق (يخير بين السيء والاسوء)..بين (حميد شاكر الولائي..وصباح التكريتي البعثي)

مصيبة العراق وسبب انهياره وتدهوره حتى اصبح مثرامة لشعوبه.. هو عبر تاريخه لم توضع على مائدة السياسية العراقية (الجيد والافضل).. بل بين (السيء والاسوء).. بين (الزرنيخ والسيانيد).. بين (شيعي فاسد.. وسني ارهابي).. بين (ولائي موالي لايران.. وبعثي سني موالي لصدام).. وبين (قومي وشيوعي).. وبين (من يترحم على الدكتاتور صدام.. وبين من يدافع عن نظام سياسي فاسد يحكم اليوم بالعراق بالخضراء).. وبين (ايران الطامعة بابتلاع العراق.. وتركيا الراغبة بضمه).. وبين (صدرية وولائية).. وبين (الصدرية والقاعدة)..

وبين (الولائية الموالية لدولة ولي الفقيه الايراني.. وداعش الموالية لدولة الخلافة).. وبين (مليشيات شيعية وجماعات مسلحة سنية).. وبين (خونة من وحدويين عرب يريدون الحاق العراق بمصر كمحافظة .. وبين خونة شيوعيين يريدون العراق مجرد اقليم فدرالي تابع لمصر ايضا).. وبين سموم اديولوجية اما (قومية او اسلامية او شيوعية)…

وعلى نفس المنوال..يخير اليوم المتابعين للشان العراقي بين (حميد شاكر وصباح التكريتي)

فوضع (حميد شاكر).. الولائي.. (رابط يوتيوب لضابط بعثي سابق صباح التكريتي) يهاجم (حميد شاكر الولائي).. فحميد شاكر يدافع عن ايران وحاكمها خامنئي الذي يطرح نفسه ولي امر المسلمين الواجب الطاعة.. وصباح التكريتي يدافع عن البعث وصدام الذي يطرح نفسه في حينها قائد الامة العربية.. ولنتبه كلاهما ليس في قاموسهما العراق كدولة ووطن بحد ذاته.. (فحميد شاكر يتامر لجعل العراق ولاية تابعة لطهران باسم الجمهورية الاسلامية وعاصمتها طهران وحاكمها الاجنبي خامنئي).. (وصباح التكريتي يتامر لجعل العراق مجرد قطر اقليم تابع لمصر).. باسم الجمهورية العربية المتحدة و عاصمتها القاهرة وحاكمها السيسي المصري.. الاجنبي عن العراق.

فحميد شاكر هو عبد من العبيد الذين بعد ان حررتهم امريكا كشيعة بالعراق

من طغيان حكم السنة والبعث .. وموروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003 ولولا امريكا لكان الشيعة بالعراق ينتظرون الامام المهدي بعد 1400 سنة اخرى لينقذهم من الظلم الذي هم فيه.. ولكانوا لحد اليوم يلطمون الصدور باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه.. وبدل ان يشكرون امريكا ولا ينكرون جميلها.. ولا يعضون اليد الامريكية التي مدتنا لنا كشيعة العراق .. نجدهم يرفعون السلاح ضد محررهم الامريكي.. ولا نلومهم على ذلك (فالعبيد اذا مطرت الدنيا حرية رفعوا المظلات).. وهذا حال شريحة من الشيعة رفعت السلاح لتستبدل صدام المقبور العراقي الذي اسقطته امريكا.. بحاكم اجنبي دكتاتوري خامنئي حاكم ايران..

علما صباح التكريتي على باطله.. اشرف بمليار مرة من (حميد شاكر الولائي):

فصباح التكريتي على الاقل يدافع عن (حاكم عراقي صدام).. رغم انه دكتاتور.. ولكن حميد شاكر يدافع عن حاكم اجنبي طاغية ايراني خميني ثم خامنئي.. (صباح التكريتي يدافع عن نظام سياسي حكم العراق وطرح العراق قائد للامة العربية).. (حميد شاكر يدافع عن نظام سياسي اجنبي في ايران يطرح ايران وحاكمها خامنئي قائد الامة الاسلامية.. ويعتبر فيه العراق مجرد تابع لذلك النظام السياسي الايراني الاجنبي عن العراق).. (صدام رغم انه قومي عربي وحدوي نظريا.. ولكن رفض الحاق العراق بسوريا كمجرد اقليم تابع لدمشق).. فقام صدام باعدام المتامرين بقاعة الخلد الموالين لسوريا.. بالمقابل حميد شاكر الولائي (اسلامي يريد الحاق العراق بايران كولاية تابعة لطهران).. لذلك يهاجم حميد شاكر كل الوطنيين العراقيين الرافضين لجعل العراق مجرد ولاية ايرانية.

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ونذكر التشابه بين حميد شاكر.. وصباح التكريتي:

1. حميد شاكر الولائي يريد العراق مجرد بوابة غربية للامبراطورية الايرانية.. بعمق الدول الناطقة بالعربية.. بالعراق واليمن وسوريا واليمن ولبنان.. اي ينظر للعراقيين مجرد كلاب حراسة للدفاع عن البوابة الشرقية لقذارة الجمهورية الاسلامية الايرانية.. بالمقابل ايضا صباح التكريتي البعثي يريد العراق مجرد بوابة شرقية للوطن الوهمي العربي والعراقيين مجرد كلاب حراسة للدفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربنجي .. في وكلاهما العراقيين وشبابهم مشاريع للقتل والاستنزاف.. بحروب ليس للعراق وشيعته العرب ناقة فيها ولا جمل..

2. حميد شاكر الولائي.. عند ذكره للعراق يذكره حاف.. ولكن عند ذكر ايران يذكرها باسم الجمهورية الاسلامية.. وتامر حميد شاكر ضد الدولة العراقية ليس لان صدام طاغية والبعث مجرم.. ولكن لانهم كانوا يريدون الحاق العراق بايران وتنصيب حاكم ايران خميني الاجنبي عن العراق كولي امر العراقيين الواجب الطاعة ..

3. صباح التكريتي البعثي.. عند ذكره للعراق يذكره قطر العراق..ولكن عند ذكر مصر يذكرونها باسم الجمهورية العربية المتحدة باديولوجياتهم القومية.. حيث تامروا لالحاق العراق بمصر كمجرد اقليم محافظة تابعة للقاهرة.

4. صباح التكريتي .. يدافع عن الطاغية صدام.. بعنوان قائد الامة العربية.. وحميد شاكر الولائي يدافع عن حاكم ايران خميني.. بعنوان قائد الامة الاسلامية .. اي كلاهما يدافع عن مشروع دكتاتوري لحكم العراق.. والعراق بنظرهما ليس دولة بل مجرد جزء تابع لدول اديولوجية اسلامية او قومية.

5. حميد شاكر يدافع عن زج خيرة شباب العراق وشيعته العرب بمستنقعات خارجية لمصالح ايران القومية العليا في سوريا وغيرها.. صباح التكريتي يدافع عن حروب صدام العبثية ايضا التي زج العراق بها.. وليس هذا فحسب صباح التكريتي يتفاخر بان صدام كان كاسر عين العراقيين واي عراقي يفتح لسانه يتم قطعها.. (اي يتفاخر عن صدام الذي كان يتعامل مع العراقيين كالعبيد)..

6. حميد شاكر يدافع عن نظام سياسي بالعراق اليوم فضل الاجنبي الايراني على العراقي.. وايضا صباح التكريتي يدافع عن نظام سياسي بالعراق بزمن صدام فضل الاجنبي المصري على العراقي.. فكان صدام يزج خيرة شباب العراق للجبهات ويفرغ الداخل العراقي من رجاله.. ليعاد عشرات الاف من جنود العراق بتوابيت لمقابر النجف ومحمد السكران وغيرها من مقابر مدن العراق.. ليتم السماح لتدفق مليوني مصري كتسونومي مدمر لداخل العراق ليسرق المصريين فرص عمل العراقيين و يستباحون اعراض عراقيات بالنصب و الاحتيال وينشرون الرذيلة والمخدرات والجرائم.. ورغم كل ذلك (يصدر من المقبور صدام للاجنبي المصري بمنحه الحق بضرب العراقي وان يطرد العراقي من العراق).. فهل يوجد اسفل من صدام.. فمع الاسف يحكم العراق السفلة من ولائية وبعثية وصدرية وقومية واسلامية وشيوعية..

7. صباح التكريتي يسال (هل تعرفون من هو صدام).. نقول له بالتاكيد هو ليس المرحوم الشيخ زايد حاكم الامارات التي جعلت الامارات جنة بالرفاهية والاستقرار والعمران.. هو العكس هو دكتاتور دمر العراق وسلم ارض الرافدين ارض مدمره بسبب مغامراته.. بالمقابل حميد شاكر يدافع عن (نظام الخميني الايراني) الذي يدعم نظام سياسي فاسد بالخضراء ويجعلون العراق مجرد حديقة خلفية للايرانيين وساحة لتصفي ايران فيها حساباتها الدولية والاقليمية..

8. حميد شاكر جزء من نظام سياسي فاسد بالخضراء بالعراق اليوم المدعوم من صنمه خامنئي حاكم ايران.. الذي بظلهم العراق افسد بلد بالعالم والاسوء بالعيش والاسوء بالجواز .. وملايين العاطلين عن العمل.. ودمار شامل للخدمات وغيرها من الكوارث.. وايضا صباح التكريتي جزء من نظام سياسي بعثي بالعراق بظله العراق دخل حروب لا تنتهي وبددت الثروات باستنزافها مع الدماء العراقية بمغامرات صدام الكارثية.. حتى سلم صدام العراق كاع..

9. حميد شاكر يدافع عن نظام سياسي فاسد بالعراق اليوم اسلامي باع العراق واراضيه للكويت كخور عبد الله وغيرها.. صباح التكريتي يدافع عن نظام سياسي بالعراق بزمن البعث وصدام باع العراق واراضيه كرويشد للاردن.. ومنطقة الحياد للسعودية.. ونص شط العرب لايران بزمن الشاه..

10. حميد شاكر يدافع عن نظام الخميني الايراني الاجنبي.. صباح التكريتي يدافع عن صدام الغبي الذي رفض تسليم الخميني للشاه بالسبعينات وفضل صدام بيع نص شط العرب لايقاف دعم الشاه للحركة الكردية المسلحة..

11. البعثية مرجعيتهم اجنبية ميشل عفلق السوري.. الولائية مرجعيتهم اجنبية ايضا خميني ثم خامنئي الايرانيين.. اي كلاهما خونة وعملاء وسقط المتاع.. ويجب اخضاعهما لتهم الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.

12. حميد شاكر يدافع عن ال الصدر والصدر الاول.. الذي جهر بعمالته وخيانته بدعوته للذوبان بحاكم ايران الخميني.. وتخابر مع الاجنبي الايراني بدليل دعوة الخميني بالاذاعة للصدر بعدم مغادرة العراق.. بالمقابل صباح التكريتي يدافع عن صدام الذي لعب بورقة تعريب المرجعية ليفسح المجال للصدر الثاني.. ليبرز التيار الصدري ثم مليشة جيش مهدي التي قتلت العراقيين على الهوية.. وقبلها قتلت الشيعة انفسهم كعبد المجيد الخوئي وشرطة النجف حديثي التطوع.. الخ

13. حميد شاكر يدافع عن نظام خامنئي ايران.. الذي يصر على دعم نظام سياسي فاسد بالعراق يذيق العراقيين الجحيم ويسرق ثروات العراقيين لصالح ايران.. وصباح التكريتي يدافع عن صدام الطاغية الذي رفض ان يتنازل عن الحكم لضباط سني قوي (عسكري) ويلجئ للامارات.. ولو فعل ذلك لما تدمر العراق اكثر من ما هو مدمر اليوم.. بالمحصلة صدام حسين صنع تاريخ من الدماء بحروبه ومقابره الجماعية..

14. حميد شاكر يدافع عن نظام ايراني اجنبي يصنع تاريخه بدماء العراقيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين.. وصباح التكريتي يدافع عن نظام بعثي وصدام صنع تاريخ ما يسميه ايضا الامة بدماء العراقيين..

15. حميد شاكر الولائي يدافع عن نظام سياسي يتلاعب بالتركيبة الديمغرافية بالعراق بمنح الاجنبي الجنسية العراقية بتمرير المادة 18 العار بالدستور التي عرفت العراقي هو كل من ولد من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي او مجهول.. ليتم تمرير تجنيس الاجانب بالجنسية العراقية.. وصباح التكريتي يدافع عن نظام سياسي بعثي قذر مرر قوانين لا مشروعة ايضا تجيز تجنيس الاجنبي المصري والاردني والسوري.. الخ بالجنسية العراقية واقامتهم مجرد شهر فيه.. بهدف التلاعب الديمغرافي بالعراق.

16. حميد شاكر الولائي وصباح التكريتي البعثي كلاهما يعادون الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم.. لمجرد قاسم رفع شعار الجمهورية العراقية الخالدة.. ورفض جعل العراق مجرد اقليم تابع لاي دولة اجنبية وعلى اي اساس قومي او ديني .. الخ.. في حين حميد شاكر الولائي يريد جعل العراق مجرد اقليم تابع لايران.. وصباح التكريتي البعثي يريد الغاء وجود العراق كدولة ايضا وجعلها مجر اقليم تابع لمصر..

17. لم يتامر على العراق ويسبب دماره كما تامرتا (مصر و ايران).. فمصر دعمت بزمن المقبور جمال عبد الناصر مليشيات الحرس القومي برشاشات بور سعيد المصرية السيئة الصيت التي تسببت بقتل 180 الف عراقي بانقلاب 1963 الدموي.. وايران تدعم مليشيات محور المقاولة والحشد التي تغتال وتقتل كل من يرفض النظام السياسي الفاسد بالعراق الموالي لايران.. كذلك مصر كانت تتحكم بمن يحكم بغداد منذ عبد السلام عارف ثم اختار عبد الناصر المصري عبد الرحمن عارف بديل عن اخيه الذي سقطت طائرته.. بكل استخفاف بالعراقيين.. كذلك اليوم ايران خامنئي وعبر الهالك سليماني لسنوات يحددون من هو رئيس وزراء العراق.. في مهزلة لا مثيل لها..

علما حميد شاكر الذي كل يوم يتهجم على العراقيين وشيعتهم خاصة.. لكونه يتبنى (الولائية) كمنهج له.. فهو ينتقد كل شيء بالعراق الا (خامنئي حاكم ايران وايران)..

ونسال شيعة العراق ماذا استفدنا من اكثرية شيعية.. بالحكم بالعراق..

بل ماذا استفادت الاكثرية الشيعية نفسها من حكم محسوب اكثريته شيعة؟؟ علما العراقيين باغلبيتهم رافضين لكل هذه الزبالات.. فرفعوا شعار (شلون ترضه يا زعيم الجمهورية اصير اقليم) بوجه الشيوعيين والقوميين العرب .. رفضا لجعل العراق مجرد اقليم تابع لمصر.. ورفعوا شعار (احنه الولائي للوطن.. انتم منو).. بوجه (الاسلاميين الولائيين والصدريين).. رفضا لجعل العراق مجرد ولاية تابعة لايران.. باسم الجمهورية الاسلامية في ايران.

رابط الكتروني لصباح التكريتي ينتقد حميد شاكر

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم