صحة ديالى تعلن شفاء اكثر من 7 الاف حالة من فيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن الموقف الوبائي العام في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث ،ان” الموقف الوبائي العام في ديالى لفيروس كورونا بعد مرور اكثر من 6 اشهر على تسجيل اول اصابة هي تسجيل اكثر من 7 الاف حالة شفاء من اصل 8 الاف اصابة مؤكدة لافتا الى ان نسبة الشفاء العام بلغت 90% حتى الان”.

واضاف، ان ” حالات الوفيات بلغت 188 حالة حتى الان بينها 6 للكوادر الصحية بينهم طبيب مؤكدا بان الوضع في مراكز الحجر الثمانية تحت السيطرة وهناك فراغ بسبب ارتفاع معدلات الشفاء مقارنة بالاصابة”.

وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا ثم توالت الاصابات في الاشهر الماضية. انتهى 25ف