فرقة الامام علي القتالية تصدر توضيحاً بشأن ما حدث في مقبرة وادي السلام

اصدرت فرقة الامام علي (ع) القتالية، السبت، توضيحاً بشأن ما حدث في مقبرة وادي السلام في محافظة النجف، مؤكدة حدوث مشادة بين ذوي احد المتوفين.

وقالت الفرقة في توضيح إن “ما حدث اليوم هو ان عددا من ذوي المدفونين في المقبرة جاءوا اليوم الجمعة من اجل نقل جثمان احد اقاربهم وكانوا مصرين على نبش احد القبور قيد الانجاز حيث كانوا يعتقدون انه قبرهم ولكن المجاهدين العاملين في استعلامات المقبرة ابلغوهم ان هذا ليس قبركم”.

وأضافت “بعد ان قاموا بنبش القبر وثلاثة قبور اخرى ودون اي مراعاة لحرمة الموتى او المقبرة قاموا بافتعال مشادة فيما بينهم واحراق احد الكرفانات في المقبرة قبل ان يقوموا بنبش القبر الذي سبق وان اكد لهم العاملين في الاستعلامات انه لهم وهذا كل ما حصل”، مشيراً الى أن “الذين قاموا بهذا الاعتداء تم ايداعهم بالتوقيف لدى شرطة النجف ولكن وبعد ان قام عدد من ذويهم بتقديم الاعتذار تم التراضي واطلاق سراح الموقوفين”.