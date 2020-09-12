قائد سلاح الجو الأمريكي يحث على الاستعداد لحرب مماثلة للعالمية الثانية

قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية تشارلز براون، إن الحرب المستقبلية ستدخلها الولايات المتحدة ضد دولة تعادلها في القوة، وقد تؤدي إلى خسائر فادحة جدا.

وأضاف في تقرير تحت عنوان “يجب تسريع التغيير أو تحمل الهزيمة”، الذي نشر موقع Defense News مقتطفات منه: “يجب علينا أن نكون مستعدين لشن حرب، بها خسائر قتالية ومخاطر على الأمة تشبه تلك التي واجهناها في زمن الحرب العالمية الثانية”.

وأشار رئيس الأركان، إلى أن قرارات القيادة السابقة لم تسمح بتحقيق النتائج اللازمة والضرورية، في ضوء السباق المتغير بسرعة فائقة مع الصين وروسيا.

وبحسب براون، قد تواجه بلاده، دولة ذات إمكانات عسكرية مماثلة لتلك التي تملكها الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة ستكون هذه الأعمال القتالية، مختلفة بشكل كبير عن تلك التي خاضتها القوات الأمريكية خلال العقدين الماضيين.

وخلص رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجديد، إلى أن “الحرب المستقبلية لن تبقى بعيدة عن شواطئنا”.