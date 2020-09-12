قصف مدفعي تركي على مواقع الوحدات بريف عفرين

جدّدت المدفعية التركية ، مساء الجمعة ، قصفها لمواقع الوحدات الكوردية في ريف عفرين، في غربي كوردستان(كوردستان سوريا) ومناطق الشهباء، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

جدّدت المدفعية التركية ، مساء الجمعة ، قصفها لمواقع الوحدات الكوردية في ريف عفرين، في غربي كوردستان(كوردستان سوريا) ومناطق الشهباء، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

وذكرت مصادر محلية من المنطقة أن المدفعية التركية استهدفت نقاط الوحدات الكوردية بشكل عشوائي في قرية مرعناز التابعة لناحية شران في ريف عفرين بخمس قذائف، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وأضافت، أن المدفعية التركية استهدفت أيضا نقاط الوحدات الكوردية في مطار منغ العسكري في مناطق الشهباء بريف حلب، دون ورود معلومات عن الخسائر.

وتشهد مناطق التماس في غربي كوردستان اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين الجيش التركي وميليشياته من جهة، والوحدات الكوردية والنظام من جهة أخرى بين الحين والآخر، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ونزوح السكان من قراهم.