Posted on by

ميسي يعود للعب مع الأرجنتين

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن ليونيل ميسي يستطيع اللعب مع المنتخب في افتتاح تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، بعد انتهاء إيقافه خلال كأس كوبا أميركا العام الماضي.

وتم إيقاف ميسي لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي، واتهامه مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية “الكونيمبول” بالفساد.

وكان من المفترض أن يغيب ميسي عن مواجهة الإكوادور في بوينس أيرس في الثامن من أكتوبر.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان في تويتر إن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، تشاور مع أليخاندرو دومينيجز، رئيس اتحاد الكونيمبول، الذي أكد “انتهاء الإيقاف وأن (ميسي) يستطيع اللعب”.

وطُرد المهاجم الأرجنتيني بعد شجار مع جاري ميديل، وقال إن البطولة تم التلاعب في نتائجها من أجل البرازيل صاحبة الضيافة، والتي انتصرت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور قبل النهائي قبل أن تنال اللقب.

وتستهل الأرجنتين، التي لم تفز بكأس العالم منذ 1986، مشوارها في التصفيات بمباراتين متتاليتين، إذ تستضيف الإكوادور قبل أن تخرج لمواجهة بوليفيا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close