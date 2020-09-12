هيئة إستثمار بغداد تقطف ثمار جهودها وعملها الدؤوب بتسليمها لوحدات جديدة في أحد مشاريعها السكنية الإستثمارية



تواصل هيئة إستثمار بغداد حصد الإنجاز تلو الإنجاز للأعمال التي قامت بها منذ أعوام بعد إكمال عدد من مشاريعها المتنوعة وأهمها السكنية . فرغم الظروف التي تمر بها البلاد إلا ان الهيئة إستطاعت المضي بطريق النجاح وقطف ثمار عملها بمتابعتها وإشرافها من خلال ملاكاتها الفنية والهندسية على المشاريع الإستثمارية المنفذة في العاصمة بغداد والتي أصبحت اليوم معالماً عمرانية مهمة يشار اليها بالبنان . إذ ان الهيئة اليوم وبرعاية ودعم مباشر من قبل رئيسها المهندس شاكر الزاملي تشارك إدارة مجمع الشعب السكني ( شركة العزة للمقاولات العامة المحدودة ) بإنجازهم للمرحلة الثانية من المشروع . ففي وقت سابق سلمت إدارة المجمع ثمان أبنية بواقع ( ٢٦٦ ) وحدة سكنية متكاملة الخدمات ، لتعاود اليوم إيفاءها بوعودها أمام المستفيدين لتسلم لهم ( ٧٠ ) وحدة سكنية جديدة في البنايات (9C, 12A) وبمساحات ( ٨٩ ، ١١٨ ، ١٢١ ، ١٥٦ ) م٢ حيث تم تكثيف الأعمال فيها خلال الفترة السابقة ليتم تسليمها حسب الوقت الزمني المحدد لها وهو ما جاء متزامناً ايضاً مع تسليم وحدات سكنية في مجمع الزهور السكني بمنطقة نعيرية وكيارة خلال الشهر الماضي .

يذكر بان المجمع يتألف من :

١٤ بناية ويوفر ٥٠٤ وحدة سكنية والمتبقي ١٦٨ وحدة سيتم إنجاز إنهاءاتها لتسليمها الى المستفيدين منها على مرحلتين خلال الأشهر المقبلة . إذ ان الشركة عازمة على إنجاز ما تبقى من المشروع عند إكمال الأعمال المتبقية قريباً . كما يضم المشروع مدارس ورياض أطفال ومركز صحي ومركز تجاري ومحال ومواقف سيارات وملاعب ومساحات خضراء بالإضافة الى منشآت خدمية وترفيهية متنوعة أخرى مع وجود كافة الأنظمة الحديثة والمتطورة التي تتلائم مع متطلبات المعيشة المعاصرة والتي تليق بسكن المواطنين .

هذا ويعد المشروع واحداً من أبرز المشاريع المهمة ضمن هذا القطاع والتي أعدتها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية للتخفيف من حدة أزمة السكن في المحافظة وضمن سعيها الحثيث في القضاء على هذه الأزمة . إذ ان الهيئة عمدت وبكافة إمكانياتها على تذليل العقبات أمام المستثمرين والشركات وقدمت كافة التسهيلات الممكنة لهم لإنجاز مشاريعهم .