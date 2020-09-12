وفاة أحد أفراد عائلة بشار الأسد بسبب «كورونا»

توفي اليوم السبت محمد مخلوف، خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، في مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة دمشق.

ومحمد مخلوف هو والد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الذي كان من أبرز رجال الأعمال في سوريا حتى وقت قريب، قبل أن تظهر خلافات حادة بينه وبين الأسد وحكومته.

ونشر علي مخلوف، ابن رامي وحفيد محمد مخلوف، صورة لجده عبر صفحته على إنستغرام قائلاً: «الله يرحمك يا جدو ويجعل مثواك الجنة يا رب».

وذكرت حسابات عبر مواقع التواصل أن سبب الوفاة يعود إلى إصابة مخلوف بفيروس «كورونا».

ونعت أسرة مخلوف عميدها محمد، شقيق أنيسة مخلوف، زوجة حافظ الأسد ووالدة بشار.