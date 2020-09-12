‏ذكرى ١١ سبتمبر يثبت قباحة اسلام الوهابي التكفيري،

نعيم الهاشمي الخفاجي

ذكرى جريمة ١١سبتمبر اثبتت خطأ الولايات المتحدة عندما أمرت عبيدها بنشر الوهابية ضد السوفيت نشر الوهابية أشبه بشخص يربي في بيته نمر او ذئب متوحش بالاخير يفترس صاحبه من بين ١٩ إرهابي١٦ سعودي اختطفوا مسافرين وحولهم إلى قنابل أصابت أهداف مدنية لا انسى ذلك اليوم كيف النار حاصرت الضحايا

‏جريمة١١سبتمبر بسبب الفكر الوهابي التكفيري يوميا تتكرر نفس الجريمة من خلال بهائم بشرية مفخخة تقتل وتفجر وتطعن وتدهس، العجيب بدل معاقبة الفكر الوهابي للاسف امريكا نفسها قامت في دعم الفكر الوهابي مثل داعش ومن لف لفها لتفيذ اطماع لتدمير العراق وسوريا واليمن وتونس وليبيا.

سبق للامريكان نشروا الوهابية ضد السوفيت ونفسه ولي العهد السعودي محمد سلمان قال ذلك في وسائل الإعلام الامريكية، في

‏جريمة ١١ سبتمبر لأول مرة تستخدم طائرات مدنية لضرب ابراج وحطمتها بقوة تفوق قوة الصواريخ،من خطط للجريمة يملك عقلية محترفة بالاجرام لذلك معظم قادة التكفير الوهابي هم من الأطباء والمتخصصين في مجالات الكهرباء والفيزياء والكيمياء، كان منظر مؤلم عندما حاصرت النيران الضحايا حيث القى المئات انفسهم من الطابق102 إلى الأرض بمنظر مؤلم ومحزن، وشاهد العالم انهيار البرج وطمرت الانقاظ المئات من رجال الدفاع المدني، تلك المواقف كانت مؤلمة كنت أتابع كيف النار حاصرت الضحايا ورأينا كيف يلقون انفسهم إلى الارض، كان بجانبي ولدي بوقتها طفل صغير في الروضة بقي يبكي ويصرخ على الضحايا اضطريت أن أضعه في غرفته خوفا على وضعه النفسي، بعد انهيار البرجين خرجت في جولة في كوبنهاكن وجدت العرب والمسلمين وبالذات الاخوان والتحرير علامات الفرح واضحة على وجوههم، أحد قادة التحرير سألني عن رئيي حول ماحدث؟ قلت له عملية ارهابية قذرة استهدفت قتل ناس ابرياء وعزل، التفتت إليه وقلت له هذه العملية ثمنها طالبان وصدام؟ قلت له كنت أعتقد اموت وادفن هنا في مقابر كوبنهاكن لكن الآن أصبح عندي يقين أصبح سقوط صدام قاب قوسين وادنى؟ قال لي امريكا دمرت قلت له انتظر وترى بعد اسبوع صادفني قال لي كلامك مضبوط يارجل هههه القادم اظلم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

11.9.2020