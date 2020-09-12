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2 منهم عراقيون .. مقتل 3 لاجئين باسلحة كاتمة في مخيم الهول

قتل ثلاثة لاجئين في مخيم الهول في الحسكة، في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اليوم الجمعة، بمسدس كاتم للصوت من قبل مجهولين، اثنان منهم عراقيان.

وذكرت مصادر أمنية من مخيم الهول ، أن” القوى الأمنية في المخيم عثرت على جثث ثلاثة لاجئين قتلوا بمسدس كاتم للصوت من قبل مجهولين، وهم: عبدالله رياض (16 عاما) عراقي، وفرح مجيد خلف (23 عاما) عراقية، روعة عبود علي (18 عاما) سورية”.

وكان لاجئ عراقي آخر قد قتل في الـ 17 من أغسطس/آب الماضي أيضا بمسدس كاتم للصوت من قبل مجهولين حيث كان يعمل متطوعا مع إدارة مخيم الهول.

وتتهم القوى الأمنية في المخيم نساء تنظيم داعش المتطرفات بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي تطال اللاجئين في المخيم.

ويقع مخيم الهول على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة، ويأوي أكثر من 67 ألف شخص بين لاجئين عراقيين ونازحين, وأكثر من 40 ألف شخص من أسر عناصر داعش.

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