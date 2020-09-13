إدانة شديدة لاعتداء “وحشي” على طبيب في اربيل

ادانت نقابة أطباء كوردستان فرع اربيل، اليوم الاحد، الاعتداء الذي تعرض له طبيب في احدى المستشفيات في المدينة من قبل ذوي احد مرضى بفيروس كورونا.

وجاء في بيان للفرع انه يدين بشدة الهجوم على طبيب مقيم دوري أثناء أداء واجبه الرسمي بين المصابين بفيروس كورونا في مستشفى طوارئ غرب اربيل بشكل وحشي وغير إنساني من قبل ذوي احد المرضى.

وعبر البيان عن القلق العميق لنقابة اطباء كوردستان، مطالبا باتخاذ الاجراءات الفورية لمعاقبة الاشخاص المعتدين.

واضاف البيان ان من واجبها ان تتبنى هذه القضية وتسترد حق هذا الطبيب، مطالبا اعتقال جميع المهاجمين خلال 24 ساعة ليواجهوا القانون.

كما طالب بتعويض الطبيب المعتدى عليه معنويا وماديا، مشددا على تكثيف إجراءات حماية وامن المستشفيات وعدم السماح بتكرار هكذا حالات.

وطالب البيان بالتحقيق الدقيق مع القوة المكلفة بحماية المستشفى، متسائلا عن كيفية حصول هجوم على طبيب مع وجود قوة امنية داخل المستشفى؟

ودعا البيان برلمان كوردستان بالإسراع في العمل على اصدار قانون “حماية الاطباء” مثلما جاء في برنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة لاقليم كوردستان.