إيران تستأنف النشاط التجاري في منفذ “قاسم سليماني” مع العراق على مدار الاسبوع

أعلن مديرعام جمارك محافظة ايلام روح الله غلامي يوم الاحد ان منفذ مهران الدولي منفذ (الفريق قاسم سليماني) والذي كان نشاطه يقتصر على يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع اصبح يقدم خدماته بعد موافقة العراق على مدار ايام الاسبوع .

ونقلت وكالة “ارنا” الايرانية الرسمية عن غلامي قوله ان “العراق كان قد وافق في وقت سابق على نشاط المنفذ تجاريا يومين في الاسبوع وبعدها زاد نشاطه لأربعة ايام و اخيرا تقرر ان يكون نشاط المنفذ تجاريا على مدار ايام الاسبوع.”

وبين سيكون منفذ مهران الدولي مفتوحا طيلة ايام الاسبوع لاستقبال 250 شاحنة عراقية يوميا لنقل البضائع التصديرية.

وتابع قائلا ان هذا القرار سيرفع من حجم الصادرات من هذه الحدود من 500 شاحنة إلى 1750 شاحنة عراقية.

ويقع منفذ مهران الحدودي على بعد۹۱ كيلومترا جنوب غرب ايلام بمحاذاة العراق.

وهناك قيود قد فرضت على النشاط التجاري في المنفذ بسبب شيوع فيروس كورونا