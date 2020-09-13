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السيستاني يؤيد اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بالعراق

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت يوم الاحد تأييد المرجعية العليا بالنجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في منتصف العام المقبل.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم عقب اجتماع مع السيستاني في منزل الاخير بمدينة النجف، انها تحدثت مع الاخير “في ثلاثة امور منها اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين”.

واردفت بالقول ان “السيستاني يدعو الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ويدعو ايضا الحكومة الى فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها”.

وتابعت بلاسخارت انه “اذا لم تجر الانتخابات وفق هذه الشروط فالبلد قد ينزلق الى منحدرات خطيرة”.

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