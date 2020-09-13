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العراق يرفع القيود الزمانية عن الصادرات الايرانية

اكد مساعد رئيس منظمة منطقة اروند الحرة لشؤون الاستثمار علي موسوي أن العراق رفع القيود الزمانية لتصدير البضائع الايرانية من منفذ شلامجة الحدودي ومن الان فصاعدا سيتم تصدير البضائع من هذا المعبر يوميا.

وصرح موسوي أن “نشاط معبر شلامجة التجاري الحدودي سيكون يوميا اعتبارا من اليوم السبت 12 ايلول بحسب اعلان العراق وموافقة رئيس الوزراء العراقي، وينشط هذا المعبر الحدودي طيلة ايام الاسبوع لتصدير البضائع الى العراق”.

واضاف ان “صادرات البضائع الايرانية من منفذ شلامجة تجري يوميا كما كانت سابقا، بدل يومي الأحد والأربعاء وان القيود الزمانية لم تعد موجودة في هذا المعبر الحدودي”، مشيرا إلى أن “معبر شلامجة جاهز لتقديم الخدمات للتجار والناشطين خلال الأسبوع لتصدير البضائع إلى العراق”.

وصرح مساعد شؤون الاستثمار في منظمة منطقة اروند الحرة، ان “كمية البضائع التي تدخل حدود شلمجة للتصدير الى العراق تبلغ في المتوسط 300 شاحنة يوميا”.

وتابع ان “السلع الرئيسية التي يتم تصديرها الى العراق من قبل القطاع الخاص تشمل الفواكه والخضروات ومحاصيل صيفية ومواد غذائية ومواد بناء ومعادن وصناعة الصلب”.

ويقع منفذ الشلامجة الدولي على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر و 20 كم من مدينة البصرة جنوب العراق.

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