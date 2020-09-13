العراق يمنع دخول الزوّار الإيرانيين والأجانب في «موسم الأربعينية»

بغداد: فاضل النشمي

اتخذت السلطات العراقية قرارا بعدم السماح بدخول الزائرين الإيرانيين والأجانب إلى البلاد خلال موسم «زيارة الأربعين» إلى كربلاء، التي تصادف السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات العراقية بهذا الشأن، إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن ذلك أمس السبت، خلال كلمة له باجتماع المركز الوطني لمواجهة «كورونا».

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس روحاني قوله إن «تفاقم أوضاع كورونا في العراق وإيران لن يسمح بذهاب الزوار الإيرانيين إلى هذا البلد في أربعينية الإمام الحسين».

وأضاف روحاني أن «الحكومة العراقية أبلغتنا أن العراق لن يستقبل زواراً من الدول الأخرى بهذه المناسبة»، مشيرا إلى أن «المراسم في إيران ستجري بشكل محدود، مع رعاية دقيقة للبروتكولات الصحية».

وشهد العراق تسجيل إحصاءات غير مسبوقة من الحالات الجديدة بـ {كوفيد – 19} في الشهر الأخير، ليتجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة سقف 285 ألف إصابة.

من جهة أخرى، شيع العراق، أمس، أشهر نجوم الرياضة في البلاد هو المدرب ونجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم ناظم شاكر بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وسبق أن فقد العراق اللاعب الدولي الشهير أحمد راضي، والمدرب علي هادي جراء إصابتهما بالفيروس.

وطاف موكب مهيب جثمان الكابتن ناظم شاكر، شوارع مدينة أربيل بإقليم كردستان التي توفي فيها، تمهيدا لنقله إلى بغداد حيث سيوارى الثرى.

وعبرت قطاعات واسعة من العراقيين عن حزنها لرحيل شاكر، أول من أمس (الجمعة)، عقب تدهور حالته الصحية بأحد مشافي أربيل.

وقدّم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التعازي بوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر، كذلك فعل رفيقه السابق في المنتخب الوطني ووزير الرياضة الحالي عدنان درجال.