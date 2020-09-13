بعد توقف دام أسبوعين .. استئناف الحوارات الكوردية – الكوردية بغربي كوردستان

أكد مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم السبت، استئناف الحوارات الكوردية – الكوردية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) برعاية أمريكية، بعد توقفها قرابة أسبوعين بسبب إصابة بعض أعضاء الوفد المفاوض من المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال المصدر إن «لقاءً مباشراً جرى أول أمس بين ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها PYD) برعاية ممثلة الخارجية الأمريكية زهرة بيلي، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي».

وأضاف المصدر، أن «الطرفين ناقشا اللمسات الأخيرة حول المرجعية السياسية الكوردية، حيث هناك نقطة لا تزال محور النقاش».

وأوضح المصدر، أن «النقاش لا يزال يدور حول نسبة 20 % المخصصة للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمين السياسيين، بعد الاتفاق على نسبة 40 % لكل طرف».

وبيّن أن «النقاط الخلافية الأخرى التي تتعلق بتواجد حزب العمال الكوردستاني PKK، ومصير المغيبين الكورد، والتجنيد الإجباري، أجلت الى جلسات أخرى».

ورجح المصدر، أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي حول إعلان المرجعية السياسية الكوردية خلال أيام قليلة.

وتعد اتفاقية (دهوك 2014) حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.