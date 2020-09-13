تركيا: السجن 10 سنوات لبرلمانية كوردية

أصدرت محكمة تركية، أمس الجمعة، حكماً على نائبة كوردية بالسجن عشر سنوات، بتهمة الانتماء لـ «منظمة إرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني PKK.

وكانت رمزية توسون، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP، قد سلمت نفسها قبل 5 سنوات إلى القوى الأمنية التركية في قضاء سور التابع لولاية آمد (دياربكر) بشمالي كوردستان (كوردستان تركيا)، في الفترة التي أعلن فيها العمال الكوردستاني تشكيل منطقة حكم ذاتي في سور، قبل أن تستعيدها القوات الأمنية.

ووجهت المحكمة الجنائية الخامسة في دياربكر إلى البرلمانية تهمة «الانتساب إلى تنظيم مسلح»، وأشارت إلى أنه قد ثبت أن توسون قد تدرجت في بنية الحزب، وكانت لها نشاطات داخله، فقضت عليها بالسجن 10 سنوات، مع منعها من السفر خارج البلاد لحين تأييد القرار من المحكمة الأعلى.

وفي حال تأييد قرار المحكمة اليوم، فإن نسخة من الحكم سترسل إلى البرلمان ووزارة العدل، من أجل القيام بما يلزم من إجراءات أخرى، كعزل توسون من البرلمان.