تسجيل 298 حالة انتحار خلال 9 شهور

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، ان العراق سجل 298 حالة انتحار خلال عام 2020.

وقال الغراوي، ان “عام ٢٠٢٠ شهد تسجيل ٢٩٨ حالة انتحار في عموم محافظات العراق حيث بلغ عدد الذكور ١٦٨ والاناث ١٣٠ حيث سجلت بغداد ٦٨ والبصرة ٣٩ وذي قار ٣٣ حالة انتحار”.

واضاف الغراوي، ان “صور الانتحار توزعت بين استخدام السم والشنق والحرق والغرق والطلق الناري”.

واشار الى ان “اغلب الاسباب التي دعت الى تزايد هذه الارقام هي الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الاسري والاستخدام السيئ للتكنولوجيا”.

ولفت الى ان “هذه الاوضاع تستدعي مطالبة الحكومة بمعالجة هذه الظاهرة في كافة جوانبها وانشاء مراكز للتأهيل النفسي وتشكيل فريق وطني لمكافحة ظاهرة الانتحار واطلاق حملة اعلامية لتسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها”.